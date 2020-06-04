كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 03:22 مساءً - انت الان تقراء خبر "طيران الإمارات" تعلن استئنانف رحلات الركاب بعد إعادة فتح المطارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استئنفت شركة طيران الإمارات، اليوم الخميس، بعض رحلات الركاب، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة إعادة فتح المطارات أمام الخدمة التي يتوقف الركاب بموجبها في الدولة لتغيير الطائرات، أو لتزود طائراتهم بالوقود.

وكشفت إحدى أكبر شركات الطيران في الإمارات، والتي تسير رحلات طويلة المدى في العالم، أنها ستسير رحلات ترانزيت إلى 29 وجهة في آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية بحلول 15 يونيو.

وفي بيان صحفي، ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن رحلات الركاب أصبحت متاحة بين دبي و16 مدينة تشمل كم من: البحرين ومانشستر وزوريخ وفيينا وأمستردام وكوبنهاغن ودبلن وجي.إف.كيه بنيويورك وسول وكوالالمبور وسنغافورة وجاكرتا وتايبه وهونغ كونغ وبرث وبريسبان.

Advertisements

وأضاف المكبت الإعلامي لحكومة دبي، أنه بمقدور الركاب المسافرين بين آسيا والمحيط الهادي وأوروبا والأميركتين، استخدام رحلات ربط بشكل آمن وفعال عبر دبي، بينما ستظل القيود على السفر لمعظم الوجهات كما هي.

وجاء في نص البيان، أنه اعتبارا من الثامن من يونيو، ستقدم طيران الإمارات رحلات إلى كراتشي ولاهور وإسلام آباد لإعادة المقيمين في دولة الإمارات والمسافرين من باكستان الراغبين في استقلال رحلات ربط إلى وجهات إماراتية أخرى.

وبذلك يرتفع عدد الوجهات التي تغطيها الرحلات المنتظمة لطيران الإمارات من دبي إلى 29 مدينة، بما في ذلك الرحلات التي تعمل حالياً إلى كل من: لندن هيثرو، فرانكفورت، باريس، ميلانو، مدريد، شيكاغو، تورنتو، سيدني، وملبورن، بالإضافة إلى مانيلا اعتباراً من 11 يونيو.