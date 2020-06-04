كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 03:22 مساءً - انت الان تقراء خبر الحكومة الأيرلندية تقترح تسريع إعادة فتح أجزاء من اقتصادها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الأيرلندي، ليو فارادكار، أن الحكومة اقترحت تسريع إعادة فتح أجزاء من اقتصادها لكبار مسؤولي الصحة في أيرلندا وستتخذ قرارًا يوم غدٍ الجمعة.

وقال "فارادكار" للبرلمان: "لقد قدمنا مقترحات إلى كبير الموظفين الطبيين بشأن نقل الأمور من المرحلة الرابعة إلى الثالثة ومن الثالثة إلى الثانية. يدرس فريق الطوارئ الوطني للصحة العامة في أيرلندا تلك الاقتراحات وستتخذ الحكومة قرارًا بشأن ذلك صباح يوم الجمعة"، كما أوردت وكالة "رويترز".

من المقرر أن تدخل أيرلندا الأسبوع المقبل المرحلة الثانية من المراحل الخمس التي تشكل واحدة من أكثر الخطط الأوروبية تحفظًا للتراجع عن إغلاق فيروس كورونا. ليس من المقرر افتتاح مراكز مصففي الشعر والفنادق حتى المرحلة الرابعة في أواخر يوليو، مع متابعة الحانات في المرحلة النهائية في 10 أغسطس.