كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 03:22 مساءً - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يستعد لاستخدام صندوق طوارئ لشراء لقاحات فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الاتحاد الأوروبي لاستخدام صندوق طوارئ بقيمة 2.4 مليار يورو (2.7 مليار دولار) لإجراء عمليات شراء مسبقة للقاحات الواعدة ضد فيروس كورونا المستجد، حسبما صرح مسؤولين بالاتحاد الأوروبي لوكالة "رويترز".

وقال مسؤولون، مؤكدين تقرير لـ"رويترز" في مايو، إن صندوق الاتحاد الأوروبي للأيام الممطرة، والمعروف باسم أداة دعم الطوارئ، سيُستخدم أيضًا لزيادة طاقة إنتاج اللقاحات في أوروبا وتقديم تأمين ضد المسؤولية لشركات الأدوية.

وقد نوقشت هذه الخطوة في اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء، بعد أن قالت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا، إنها تسرع المفاوضات مع شركات الأدوية لضمان الحصول على اللقاحات قيد التطوير حاليًا.

تأتي دفعة الاتحاد الأوروبي في أعقاب التحركات من الولايات المتحدة لتأمين اللقاحات قيد التطوير، بما في ذلك ما يقرب من ثلث الجرعات الأولى التي تم التخطيط لها حاليًا لتصوير فيروس كورونا التجريبي من AstraZeneca (AZN.L).

وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي، إنه من الضروري أن تفعل ما تفعله الولايات المتحدة، حتى لو كان ذلك يعني خسارة المال لأن العديد من اللقاحات قيد التطوير من غير المرجح أن تنجح في نهاية المطاف.

والكتلة مستعدة لتحمل مخاطر مالية أعلى لأنها تخشى من عدم الوصول السريع إلى لقاح ضد الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 385,000 شخص حول العالم.

يتم تشغيل صندوق الطوارئ من قبل المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، والتي تعمل نيابة عن دول الاتحاد الأوروبي الـ 27.

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كتب وزير الصحة الألماني، ينس سبان، وزملاؤه من فرنسا وإيطاليا وهولندا إلى اللجنة قائلين، إنهم انضموا إلى "تحقيق أسرع وأفضل نتيجة ممكنة في المفاوضات مع اللاعبين الرئيسيين في صناعة الأدوية"، كما كتبت صحيفة هاندلسبلات الألمانية يوم الخميس.

ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية قولها، إن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا كانت تتحدث إلى العديد من شركات الأدوية بما في ذلك AstraZeneca بشأن أموال البحوث الحكومية وضمانات الشراء.

وامتنعت شركة أسترازينيكا عن التعليق.

وقالت المجموعة البريطانية، في وقت اتفاقها التعاوني مع الولايات المتحدة الشهر الماضي، إنها تعمل على عدد من الصفقات مع دول ومنظمات دولية أخرى لضمان توريد "واسع ومنصف" للقاح دون ربح خلال الوباء.

وذكرت صحيفة "هاندلسبلات"، أن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا يتحدثون أيضًا مع بريطانيا والنرويج وسنغافورة واليابان بشأن التعاون المحتمل.

كما يشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق من عدم توفر جرعات كافية للتحصين السريع لسكانها البالغ عددهم حوالي 450 مليون نسمة إذا تم تطوير لقاح ضد فيروس كورونا الجديد.

وهي تعمل على استراتيجية تلقيح لإعطاء الأولوية للأشخاص الأكثر احتياجًا، مثل الأطباء والممرضات والمسنين.