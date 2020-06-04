كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 03:22 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس وزراء بولندا يطلب من البرلمان التصويت على الثقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب رئيس الحكومة في بولندا بشكل غير متوقع من البرلمان، اليوم الخميس، التصويت على الثقة على الحكومة، وهي خطوة ينظر إليها على أنها محاولة لتعزيز حزبه القومي "العدالة والقانون" قبل الانتخابات الرئاسية.

وقال ماتيوز موراويكي، في خطاب عاطفي أمام مجلس النواب، حيث يتمتع ائتلافه الحاكم بأغلبية: "إذا كان لديك ما يكفي من الأصوات، فارفضنا. إذا لم يكن كذلك، فلنعمل، لا تزعجنا"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

جاء الطلب، في الوقت الذي يبدو فيه أن السباق على الانتخابات الرئاسية البولندية، المقرر إجراؤها في 28 يونيو، يقترب أكثر.

لطالما كان الرئيس الحالي أندريه دودا، وهو حليف للقوميين الحاكمين، المرشح المفضل منذ فترة طويلة. لكن استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت تضييق تقدمه، خاصة عندما قام حزب المنصة المدنية الرئيسي (حزب المعارضة) الرئيسي بتغيير مرشحه لليبرالي عمدة وارسو رافال ترزاسكوفسكي.

وأظهر أحد الاستطلاعات يوم الاثنين، أن "دودا" سيخسر في الجولة الثانية أمام ترزاسكوسكي أو منافسه الرئيسي الآخر مضيف البرنامج التلفزيوني سيمون هولونيا.

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وقال محللون إن الحزب الحاكم يريد إعادة الحملة الانتخابية للرئيس مرة أخرى إلى المسار الصحيح، بعد أن عانت من مشاكل في الصورة أثرت على الحزب.

وقال رافال شويدوروك، عالم السياسة في جامعة وارسو: "إنها محاولة، إذا جاز لي استخدام مصطلح عامية لتكنولوجيا المعلومات، في إعادة تعيين عامة، لإظهار أن الأغلبية الحاكمة مستقرة".

إعادة انتخاب "دودا" أمر حاسم لآمال الحزب الحاكم في تنفيذ أجندته المحافظة، والتي تشمل إصلاحات قضائية يقول النقاد، إنها تقلل من استقلالية المحاكم.

كما جاء طلب التصويت على الحكومة، حيث كان من المقرر أن يعقد المشرعون تصويتًا بالثقة في وزير الصحة لوكاش سزوموفسكي، الذي اتُهم بعدم الإشراف الكافي على شراء مواد مثل الأقنعة الواقية.

الأحداث الأخيرة الأخرى، بما في ذلك الاتهامات التي حاولت محطة إذاعة عامة فرض رقابة على أغنية تنتقد الحزب الحاكم وانتقاد أن أعضاء الحزب الحاكم لا يتبعون قواعد مكافحة فيروس كورونا التي يضعونها للناس العاديين، أثرت أيضًا على حملة "دودا".