كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 03:22 مساءً - انت الان تقراء خبر فرنسا.. استبدال عرض يوم الباستيل العسكري بحفل في باريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيتم استبدال العرض العسكري في يوم الباستيل الفرنسي بمناسبة اليوم الوطني بحفل في ساحة بلا كونكورد في وسط باريس، كما أعلن مكتب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس.

وقال قصر الاليزيه في بيان: "الحفل، الذي سيشمل الطيران الجوي التقليدي من قبل القوات الجوية الفرنسية، سيكرم مشاركة الجيش في مكافحة جائحة فيروس كورونا وكذلك العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقد قالت جينفييف داريوسيك، وزيرة الدولة الفرنسية للدفاع، في شهر إبريل الماضي، إن فرنسا ستتخذ قرارا بشأن ما إذا كانت ستمضى قدما فى احتفالات يوم الباستيل العسكرية السنوية عندما تظهر مؤشرات واضحة عن وضع وباء فيروس كورونا.

Advertisements

وفرض فرنسا، عزلا عاما فى أنحاء البلاد، لكن الحكومة قالت إنها لن تسمح بتجمعات عامة حتى يوليو على الأقل.

وقالت الوزيرة: "بالنسبة ليوم 14 يوليو ...لم يتم اتخاذ قرار فى هذه المرحلة...تطور الوضع الصحى سيحدد القرار".

ويسير آلاف من الرجال والنساء من الجيش والبحرية وسلاح الطيران فى شارع الشانزليزيه بباريس وفى مناطق أخرى بفرنسا فى عروض يوم الباستيل وهو اليوم الوطنى للبلاد.