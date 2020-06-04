كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 03:22 مساءً - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي: "جوايدو" لا يزال رئيسا شرعيا للجمعية الوطنية في فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن قرار المحكمة العليا في فنزويلا بالتصديق على حليف الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، كرئيس للجمعية الوطنية غير شرعي، محذرًا من تفاقم الأزمة في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

في بيان الاتحاد الأوروبي، قال، إن زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان جوايدو، كان رئيس الجمعية الوطنية - الكونجرس - الشرعي وليس لويس بارا الذي وافقت عليه أعلى محكمة في البلاد في أواخر مايو، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت الحكومة الـ27 للاتحاد الأوروبي: "أدت التطورات الأخيرة إلى تعميق الأزمة المؤسسية والسياسية التي طال أمدها في فنزويلا وقلصت المساحة الديمقراطية والدستورية في البلاد".

وأردف البيان: "يعتبر الاتحاد الأوروبي أن جلسة التصويت التي أدت إلى انتخاب لويس بارا لم تكن شرعية ... ويواصل الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل لخوان جوايدو كرئيس للجمعية الوطنية".

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وقال بيان الاتحاد الأوروبي، إن أعضاء المجموعة المكونين من نحو 12 دولة من أوروبا وأمريكا اللاتينية والمنظمات الحكومية الدولية يهدفون إلى الاجتماع مرة أخرى قريبًا.

وقد خسر "مادورو" مصداقيته على نطاق واسع بين الدول الغربية بعد إعادة انتخابه المتنازع عليها عام 2018 والانهيار الاقتصادي لبلد يملك أكبر احتياطيات نفطية مثبتة في العالم. تم الاعتراف بغوايدو من قبل أكثر من 50 ولاية كرئيس للبلاد.

مثل معظم الغرب، فإن الاتحاد الأوروبي، الذي استضاف مؤتمر المانحين في مايو لمساعدة خمسة ملايين فنزويلي فروا من حكم "مادورو"، يريد انتخابات جديدة في فنزويلا.

لقد ساعدت في إنشاء ما يسمى بمجموعة الاتصال الدولية لمحاولة فك الجمود وتجنب أي تدخل عسكري محتمل في فنزويلا.