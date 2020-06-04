كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 03:22 مساءً - انت الان تقراء خبر إصابة مسؤول دفاع كبير في الهند بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤولين حكوميين، اليوم الخميس، أن أجاي كومار، وهو مسؤول كبير في وزارة الدفاع الهندية، أثبتت نتائج اختباره لفيروس كورونا المستجد إصابته به، وأنه في الحجر الصحي المنزلي، مع وصول الارتفاع اليومي في الإصابات إلى مستوى جديد.

وقال مصدر في الدفاع: "وزير الدفاع راجناث سينج، الذي قاد الرد على المواجهة العسكرية المستمرة مع الصين على حدودهم في جبال الهيمالايا، عمل من المنزل بعد أن جاءت نتائج اختبار كومار إيجابية"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال المسؤولون: "وقد تم نصح حوالي ستة عشر موظفًا في وزارات الدفاع والمالية والقانون الذين اتصلوا بالموظفين المصابين بالقيام بالحجر الإلزامي".

وذكر أحد المسؤولين: "لقد طلبنا من بعضهم أن يخضعوا لحجر صحي إجباري لمدة 14 يومًا، ثم عليهم أن يخضعوا للاختبار قبل الانضمام مرة أخرى. تم إلغاء الاجتماعات في غرف الاجتماعات وتم تشجيع المسؤولين على تقليل التفاعل الجسدي".

وقالت وزارة الصحة، إن حالات الإصابت في الهند وصلت إلى 216.919 بعد أن تم الإبلاغ عن 9304 حالات جديدة في اليوم السابق. وتشهد مدينتا دلهي ومومباي المكتظتان تصاعدًا كبيرًا في عدد الإصابات مع قيام الحكومة برفع مستوى الإغلاق المفروض في مارس.

أبلغت الهند عن 6075 حالة وفاة بسبب الفيروس.

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كما تم الإعلان عن إصابة، أجاي كومار هو أعلى مسؤول، ضابط خدمة إدارية هندية، مما أثر أيضًا على المسؤولين في وزارات المالية والخارجية والقانون في مجموعة كبيرة من المباني في وسط دلهي.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان سينغ قد خضع للاختبار. أصيب أربعة على الأقل من موظفي وزارة المالية.

استمر بعض المسؤولين في الإدارات الرئيسية مثل الأمن القومي والشؤون الخارجية في العمل من المكتب حتى عندما تم فرض الإغلاق لأول مرة، وطُلب من المزيد الحضور في وقت لاحق مع تخفيف القيود.

عقد رئيس الوزراء ناريندرا مودي، قمة افتراضية مع نظيره الأسترالي سكوت موريسون، من مقر إقامته الرسمي.

وزاد الانتقاد بأن إغلاق مودي البالغ 1.3 مليار شخص فشل في السيطرة على الوباء بينما دمر آلاف الوظائف.

وقال راجيف باجاج، المدير الإداري لشركة باجاج أوتو: "لقد أهلكت الاقتصاد بالتأكيد. لقد قمت بتسوية المنحنى الخطأ. إنه ليس منحنى العدوى، إنه منحنى الناتج المحلي الإجمالي. هذا هو ما انتهينا إليه (أسوأ) في العالمين".