شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد وإصابة 7 بينهم امرأة بقصف حوثي على أحياء تعز والان مع التفاصيل

الخميس 4 يونيو 2020 استشهد وأصيب 7 مواطنين بينهم إمرأة، جراء قصف حوثي على أحد أحياء تعز

Advertisements وأوضحت مصادر محلية، أن امرأة استشهدت وأصيب 6 آخرون بينهم أطفال، إثر قصف لمليشيا الحوثي اليوم، على حي البعرارة وسط مدينة تعز. وتتعمد مليشيا الحوثي قصف الأحياء السكنية ويسقط جراء القصف شهداء وجرحى من المدنيين الأبرياء.

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