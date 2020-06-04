أطباء بلا حدود: وفاة 143 مريضا بفيروس كورونا خلال شهر في عدن

الخميس 4 يونيو 2020

قالت منظمة أطباء بلا حدود، إن عدد الوفيات في مركز العزل الصحي في مستشفى الأمل في عدن، الذي تديره المنظمة، وصلت إلى 143 حالة وفاة.



وأوضحت المنظمة في بيان لها، "أنها استقبلت بين الفترة من 30 أبريل/نيسان و31 مايو/أيّارـ نحو شهر ـ 279 مريضاً، توفي 143 منهم"، مشيرة إلى أن أعلى حصيلة وفيات في اليوم الواحد كانت 13وفاة.

وأضافت المنظمة أن "مرضى فيروس كورونا في عدن يموتون بوتيرة سريعة ومروعة، حيث يخطف مرض كوفيد-19 أرواح الكثيرين في مدينة عدن التي وقعت في قبضة تفشٍ اتّخذ منحى كارثي".

Advertisements

وتابع البيان: "يشهد مركز (الأمل) معدل وفيات يساوي معدل وحدات العناية المركزة في أوروبا والولايات المتحدة، ولكن الفرق في عدن هو أنّ المدينة تفتقر إلى مستشفى مجهز بالشكل اللازم ومموّل تمويلاً كافيًا".

وقال منسق المشروع الذي أنشأ مركز العلاج، تييري دوراند: "لا تصل إلى المركز سوى الحالات الخطيرة، فنشعر نحن العاملون في مجال الرعاية الصحية بالعجز أمام هذا الواقع".

وفي وقت سابق أعلنت المنظمة ذاتها، نفاذ السعة السريرية لعلاج مرضى فيروس كورونا في العاصمة المؤقتة عدن، جراء زيادة عدد حالات الإصابة.

ومنذ عشرة أبريل وحتى مساء الثلاثاء، أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا ، إصابة (399) حالة بفيروس كورونا بينها(87) وفاة و(15) تعافي.