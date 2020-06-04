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شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب.. تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الخميس 4 يونيو 2020
أعلن المغرب، الخميس، تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ16 ساعة الماضية.
وذكرت وزارة الصحة المغربية أن الحالات الجديدة ترفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 7967 حالة في المغرب.
وأوضحت أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 249556 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب.
وأكدت الوزارة المغربية تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 207.
وقالت إنه تم التيقن أيضا من 294 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 7160 حالة.
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