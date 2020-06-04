شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن..مقتل مواطن وزوجته ونجاة ابنتهما بنيران حوثية في إب والان مع التفاصيل

الخميس 4 يونيو 2020 قتل مواطن وزوجته، اليوم الخميس، فيما نجت ابنتهما بنيران مليشيا الحوثي في إب، وسط اليمن.

Advertisements وأوضحت مصادر محلية، أن طقما يتبع ميلشيا الحوثي أطلق الرصاص الحي في خط المعاين وسقط شخص وزوجته قتلى. وأفادت المصادر، نجاة ابنتهما التي كانوا عازمين على الدخول إلى وسط المدينة لشراء كسوة خاصة بعرسها.

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