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الفلبين تسجل 10 وفيات و634 إصابة جديدة بكورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 4 يونيو 2020

سجلت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الخميس عشر وفيات جديدة بفيروس و634 إصابة أخرى.

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وقالت الوزارة في بيان إنه إجمالي الوفيات ارتفع بذلك إلى 984، بينما بلغت حالات الإصابة المؤكدة 20382، تعافى منها 4248 مصابا.

 

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