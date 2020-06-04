وفاة أحد الكوادر الطبية في إب وإصابة آخرين بفيروس كورونا

الخميس 4 يونيو 2020

توفي أحد الكوادر الطبية وأصيب آخرون بفيروس كورونا المستجد في محافظة إب "وسط البلاد".



وقالت مصادر طبية إن الشاب "زياد الفاطمي" أحد الكوادر التمريضية بمدينة إب، توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، عقب مخالطته لمريض مصاب بكورونا في مستشفى الحمد بمنطقة السبل، غرب مدينة إب.

وأفادت المصادر بتسجيل عدد من الإصابات في الأوساط الطبية بالمحافظة، بفيروس كورونا المستجد، بعد أيام من وفاة طبيب وممرض بالفايروس بمدينة إب.

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المصادر أكدت إصابة أطباء بارزون في مدينة إب بفيروس كورونا، فيما تماثل البعض للشفاء بعد عشرة أيام من إصابتهم، وبعضهم تحسنت أوضاعهم الصحية، فيما آخرون يتلقون العلاج.

وبحسب المصادر فإن القطاع الطبي خسر طبيبين في إب، بفيروس كورونا، ولا يزال ثلاثة أطباء يتلقون العلاج في العناية المركزة، وآخرون في منازلهم، وتماثل البعض منهم للشفاء.

وشكا الأطباء والكوادر الطبية والتمريضية غياب أدوات الوقاية ومسلتزماتها المختلفة، في ظل انتشار وتفشي جائحة "كورونا" في محافظة إب، وغياب أي دور للتوعية واتخاذ الإجراءات الإحترازية من قبل الجهات المعنية.