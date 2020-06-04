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شكرا لقرائتكم خبر عن بشأن كورونا.. بيل جيتس يعلن بشرى سارة للعالم والان مع التفاصيل
الخميس 4 يونيو 2020
قال الملياردير الأمريكي بيل جيتس مؤسس مجموعة مايكروسوفت الأمريكية العملاقة إن لقاح فيروس كورونا قد يصبح جاهزا قبل نهاية العالم الحالي.
وأضاف في مقابلة وفقا "سكاي نيوز عربية"، إن الجهود المبذولة للتوصل إلى لقاح "كبيرة" ما يعني أن فرص النجاح عالية.
وتابع: "في أحسن الأحوال قد يتم التوصل إلى لقاح قبل نهاية العام الحالي.. لكن على الأغلب خلال 2021".
وأوضح أن مؤسسته (بيل آند ميليندا جيتس) تعمل على مجموعة من المشاريع، وتحاول مقارنة المعطيات المتوفرة حتى تقرر الأفضل منها.
وتابع: "بعد انتقاء الأفضل سننتقل إلى المرحلة الثالثة حيث نختبر سلامة اللقاح.. هذه المرحلة مرتفعة التكلفة".
وقال جيتس إن الخطوات اللاحقة هي بناء مصانع عديدة في جميع أنحاء العالم حتى يتم تصنيع كميات كبيرة من اللقاح وتوفيرها للعاملين في القطاع الصحي والبلدان التي يتفشى فيها الوباء.
وأضاف: "يجب توفيره للجميع لوضع نهاية لهذا الوباء واستئناف حياتنا الطبيعية.. سنبدأ التصنيع في وقت ما من العام المقبل وأتوقع أن نتمكن من تسريع العملية بفض الجهود الكبيرة التي نبذلها".
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