البحسني يلتقي قيادة الانتقالي بحضرموت ويبحث معهم أوضاع المحافظة 

الخميس 4 يونيو 2020

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، مساء أمس بالمكلا، قيادة المجلس الانتقالي بالمحافظة.

ووضع المحافظ الحضور أمام الوضع العام بالمحافظة وجهود قيادة السلطة المحلية لحفظ الأمن وفي مجال توفير الخدمات للمواطنين.*

وأكد المحافظ أن حضرموت عزيزة على جميع أبنائها، ومسؤولية الحفاظ عليها آمنة ومستقرة هي مهمة الجميع أيضاً، وأن عملية البناء لا تقتصر على السلطة المحلية فحسب، بل تفتح قيادة المحافظة ذراعيها للجميع للمساهمة في البناء والتطوير، وتقديم أي مقترحات من شأنها خدمة المواطنين.

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وأكد المحافظ أهمية تكاثف الجميع ووحدة الصف خلال هذه المرحلة الصعبة، وتوحيد الجهود لمكافحة وباء "كورونا" الذي يحصد أرواح أبناء المحافظة والوطن.

بدورهم أبدى الاخوة في قيادة المجلس الانتقالي شكرهم لجهود المحافظ في خدمة المحافظة، والاجراءات الاحترازية لوباء "كورونا"، مؤكدين اتفاقهم ومساندتهم لهذه الجهود، ولدعم جهود حفظ الأمن في حضرموت لتبقى انموذجاً للمحبة والسلام.

*وجرى في اللقاء بحث الجوانب التكاملية ومساندة جهود السلطة المحلية بما يخدم أمن حضرموت واستقرارها، والمساهمة في دعم الجوانب الطبية والإغاثية والانسانية لجائحة "كورونا".

حضر اللقاء، رئيس المجلس الانتقالي بحضرموت د. محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر، وعضوي هيئة رئاسة المجلس الأستاذ عقيل العطاس والشيخ أحمد بامعلم، ونائب رئيس القيادة المحلية لشئون المنسقيات للجامعات د.حسن الغلام، ونائب رئيس القيادة المحلية بالمحافظة سالم بن دغار.