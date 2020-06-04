شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. المشتركة تخمد نيران حوثية استهدفت الجاح جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الخميس 4 يونيو 2020 تمكنت القوات المشتركة من إخماد مصادر نيران مليشيات الحوثي – ذراع إيران في اليمن – استهدفت القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة.

Advertisements وذكرت مصادر عسكرية ميدانية ان المليشيات الحوثية استهدفت قرى المرازيق الآهلة بالسكان ، في الوقت الذي استهدفت مزارع النخيل في المنطقة ذاتها بشكل هستيري. وأكدت المصادر، أن القوات المشتركة تمكنت من تحديد مصادر النيران الحوثية ، وتعاملت معها بالأسلحة المناسبة وأخمدتها في الحال. وكانت المليشيات الحوثية قد رفعت من وتيرة خروقاتها على نطاق واسع في مناطق ومديريات جنوب محافظة الحديدة، مستهدفة القرى والأحياء السكنية ومزارع المواطنين ، وأثارت حالة من الهلع في صفوف السكان.

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