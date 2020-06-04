شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تطلق نيران أسلحتها على منازل المواطنين في حيس جنوب والان مع التفاصيل

الخميس 4 يونيو 2020 أطلقت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، نيران أسلحتها المتوسطة على منازل المواطنين في مديرية حيس جنوب الحديدة، ضمن خروقاتها اليومية للهدنة الأممية.

Advertisements وأفادت مصادر محلية في حيس عن قيام عناصر الحوثيين بإطلاق وابل من نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12,7 وعيار 14,5 ومعدل البيكا صوب منازل المواطنين والتجمعات السكانية في المديرية. وأضافت المصادر ان النيران الحوثية تسببت باقلاق السكينة العام وخلفت حالة من الخوف والرعب بين المواطنين الآمنين في منازلهم. هذا وقد أصيبت امرأه وتدعى جمعة جنيد البريجي جراء استهداف الحوثيين لمنزلهم في ذات المديرية، في جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائم المليشيات، في ظل صمت أممي مخزٍ.

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