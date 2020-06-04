مليشيا الحوثي تقصف القرى السكنية في الجبلية جنوب الحديدة

الخميس 4 يونيو 2020

قصفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، القرى السكنية ومزارع المواطنين في بلدة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة، بقذائف المدفعية ومختلف أنواع الأسلحة.



وأفادت مصادر محلية أن مليشيات الحوثي أمطرت القرى السكنية والمزارع في مناطق متفرقة من الجبلية بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 بشكل عنيف.

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وأضافت المصادر ان عمليات قنص واستهداف هستيري بعيار 14,5 وعيار 12.7 ومعدل البيكا طالت منازل المواطنين من قبل الحوثيين.

ووفقاً للمصادر فقد أثار القصف والإستهداف الحوثي حالة من الخوف والهلع في صفوف المدنيين القاطنين في منازلهم، وتعطيل المزارعين لأعمالهم في الأرضي الزراعية.

وتواصل مليشيات الحوثي سلسلة انتهاكاتها بشكل يومي وبمختلف الوسائل بحق المدنيين في مختلف مناطق الحديدة مخلفة المآسي والأحزان للمواطنين، في ظل الصمت الدولي وتخاذل الأمم المتحدة.