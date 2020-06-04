باكستان تلغي اشتراك قناة “سحر اوردو” الإيرانية وتحذفها من قمرها الصناعي “باكسات”

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:29 مساءً, 4 يونيو 2020 م المناطق - يوسف المطيري أعلنت شبكة “دانا” الإيرانية اليوم الغاء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية لقناة “سحر اوردو” الإيرانية الناطقة باللغة الأوردية بعد حذف باكستان للقناة من قمرها الصناعي “باكسات”.

وحسب الشبكة الإيرانية فإن سبب قيام باكستان بهذا الإجراء يعود لتأخر القناة عن دفع رسوم القمر الصناعي الباكستاني، حيث أكدت الشبكة عجز القناة التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون عن دفع الرسوم المتأخرة عليها لباكستان.

وانتقدت شبكة دانا هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية لتأخرها بدفع رسوم اشتراك القناة التي وصفتها بالمهمة والاستراتيجية كونها موجهة لأكثر من 500 مليون ناطق باللغة الأوردية في باكستان وشبه القارة الهندية.

ورغم مزاعم الشبكة حول الإلغاء إلا أن باكستان التزمت الصمت حول قرارها الذي ربما يأتي خوفاً على أمنها وكفاً لممارسات القناة التحريضية ضد الحكومة الباكستانية.

هذا القرار الباكستاني المصيري يأمل أن تحذو حذوه بعض الدول العربية وتحذف القنوات الإيرانية الناطقة بالعربية من أقمارها الصناعية.

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