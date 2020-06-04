شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تسجل 1473 حالة شفاء جديدة من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الكويت اليوم الخميس شفاء 1473 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا " كوفيد - 19" ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 17223 .



وقالت وزارة الصحة الكويتية - في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية "كونا ": إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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