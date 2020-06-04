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الأردن يسمح بالتنقل بين المحافظات خلال الأيام القادمة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 يونيو 2020

الأردن يسمح بالتنقل بين المحافظات خلال الأيام القادمة

متابعات_ الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز اليوم الخميس حدوث انفراج عام في الأردن والسماح بالتنقل بين المحافظات خلال الأيام القادمة.

 

وكشف الرزاز، في مؤتمر صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء الأردنية   /بترا/ اليوم، عن خطة ومصفوفة مراحل التعامل مع جائحة التي تتضمن سلسلة من الإجراءات والقرارات لإعادة تشغيل المزيد من القطاعات الاقتصادية والخدمية.

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وأشار إلى أن مصفوفة الإجراءات الجديدة ستحقق انفراجا عاما مع فتح غالبية القطاعات وتقليل ساعات الحظر بشكل واسع وتخفيف القيود على حركة وتنقل المواطنين.

 

وأكد الرزاز أن الأردن في مستوى معتدل الخطورة وبائيا وهذا مبشر، مشددا على التزام الحكومة بالمكاشفة عن مستويات الخطر الوبائي لأن الأولوية لصحة المواطن بالتوازي مع فتح القطاعات.

 

 

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