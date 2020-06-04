شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الفلبين تسجل 10 وفيات و634 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الخميس عشر وفيات جديدة بفيروس كورونا و634 إصابة أخرى.



وقالت الوزارة في بيان إنه إجمالي الوفيات ارتفع بذلك إلى 984، بينما بلغت حالات الإصابة المؤكدة 20382، تعافى منها 4248 مصابا.

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