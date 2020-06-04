أعلن الديوان الملكى السعوى وفاة الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيوارى جثمانه الثرى يوم غد الجمعة فى الرياض، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأصدر الديوان الملكي بيانًا جاء فيه: ” بيان من الديوان الملكي ”: انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير/ سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيوارى جثمانه الثرى ـ إن شاء الله ـ يوم غد الجمعة الموافق 13 / 10 / 1441هـ في الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته،” إنا لله وإنا إليه راجعون”.