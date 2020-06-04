إصابة 20 طفلا في هجوم داخل مدرسة إبتدائية في بكين

أصيب نحو 20 طفلا بمدرسة إبتدائية ثلاثة منهم في حالة خطيرة، إثر هجوم بمطرقة نفذه رجل في بكين، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، وشهدت الصين في السنوات الأخيرة عدة هجمات من هذا النوع استهدفت أطفالا في المدارس أو الحضانات ما دفع السلطات لتعزيز الأمن حول المؤسسات التعليمية والتحقيق في أسباب هذه الظاهرة.

أعلنت السلطات المحلية في بكين أن المشتبها به "تحت السيطرة" والتلاميذ الجرحى نقلوا إلى المستشفى مشيرا إلى أن حالتهم مستقرة. وذكرت صحيفة غلوبال تايمز الرسمية في تغريدة إن المشتبه به استخدم مطرقة لتنفيذ الهجوم.

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وفي أبريل الماضي قتل رجل في الـ28 من العمر تسعة تلاميذ في مدرسة متوسطة أثناء عودتهم إلى منازلهم في مقاطعة شانجي، في أحد أعنف الهجمات بسكاكين في السنوات الماضية. وتم إعدام المهاجم في سبتمبر. ولاحقا في 2018 جرحت امرأة 14 طفلا في هجوم بسكين على حضانة في مقاطعة سيتشوان.

وفي يناير 2017 قام مزارع مسلح بسكين مطبخ بطعن وجرح 12 طفلا في حضانة في منطقة غواغنتشي تشوانغ ذات الحكم الذاتي. وتم إعدامه الجمعة.

ودفعت تلك الأحداث بالسلطات إلى تعزيز الأمن حول المدارس والتحقيق في جذور الأسباب التي تؤدي إلى مثل تلك الهجمات.