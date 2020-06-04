التنمية المحلية تعلن أسماء المعينين فى حركة المحليات الجديدة

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اليوم الخميس، تفاصيل الأسماء فى حركة المحليات الجديدة.

وشملت تعيين كل من عبد الفتاح حمدى تمام عطيه ( سكرتير عام البحر الأحمر ) تم تعيينه سكرتير عام الأسكندرية، و أشرف مصطفى محمد إبراهيم ( سكرتير عام محافظة الوادى الجديد ) تم تعيينه سكرتير عام مطروح )، وأشرف محمد حسنين موافي ( سكرتير عام محافظة الأقصر ) تعيينه سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، وعبد القادر عبد الخالق عبد القادر النورى ( سكرتير عام الفيوم ) تعيينه سكرتير عام محافظة الدقهلية و نادر حنفي محمود عشماوي تم ترقيته سكرتير عام جنوب سيناء ، وطارق عبد العظيم محمد جبر تم ترقيته لسكرتير عام محافظة السويس ، و هشام احمد على شادى تم ترقيته سكرتير عام محافظة بنى سويف ، ومحمد عبد الجليل محمد النجار ( سكرتير عام أسيوط ) تم تعيينه سكرتير عام محافظة المنيا ، ومحمد محمود أبو غنيمة ( سكرتير عام محافظة مطروح ) تعيينه سكرتير عام محافظة الفيوم ، وحسين أحمد كمال الجندى ( سكرتير عام محافظة الشرقية ) تعيين سكرتير عام محافظة أسيوط ، وحاتم زين العابدين البيه ( رئيس مدينة ومركز المحلة الكبرى بالغربية ) تم تعيينه سكرتير عام محافظة الوادي الجديد ، واللواء محمد كمال البندارى سكرتير عام محافظة كفر الشيخ تم تعيينه سكرتير عام محافظة البحر الأحمر ، ومحمد عبدالفتاح أدم عثمان من سكرتير عام محافظة المنيا تم تعيينه سكرتير عام محافظة الأقصر.

كما تضمنت الحركة التى أصدرها اللواء محمود شعراوى فيما يخص سكرتيري العموم تعيين كل من هشام على إبراهيم الطويل رئيس مدينة ومركز أسيوط تم تعيينه سكرتير عام مساعد محافظة البحر الأحمر، وسيد محمود عبدالله ( سكرتير عام مساعد الوادى الجديد ) تم تعيينه سكرتير عام مساعد الوادى الجديد، وطارق محمد إبراهيم الوراقى تم ترقيته سكرتير عام مساعد محافظة سوهاج ، وأيمن محمد رضا أبوالنجا رئيس مدينة أسوان تم تعيينه سكرتير عام مساعد محافظة أسوان، وحسام حمودة أحمد تم ترقيته لسكرتير عام مساعد محافظة بني سويف، ومجدى محمد عبده الوصيف ( رئيس حي شرق مدينة نصر ) تم تعيينه سكرتير عام مساعد جنوب سيناء، ومنال عطيه توفيق الغندور تعيين سكرتير عام مساعد الدقهلية، وياسر فاروق حفناوى السيد تعيينه سكرتير عام مساعد محافظة كفر الشيخ ، ونجوى أحمد عبد الرحمن العشيرى ( رئيس حي غرب شبرا الخيمة ) تعيينها سكرتير عام مساعد الغربية ، وعماد محمد احمد يوسف ( سكرتير عام مساعد أسوان ) تعيينه سكرتير عام مساعد المنوفية، ومحمد شوقي خليل بدر تم تعيينه سكرتير عام مساعد البحيرة ، و خالد جمعة عبد الرحمن عطية ( سكرتير عام مساعد القليوبية ) تم تعيينه سكرتير عام مساعد الأسكندرية ، وهشام كمال عبد الرازق السيد خشبة ( رئيس حي غرب القاهرة ) تم تعيينه سكرتير عام مساعد محافظة القليوبية، و مصطفى عبد العزيز ابراهيم الزيات تعيينه سكرتير عام مساعد محافظة القاهرة.