زلزال بقوة 6,4 درجات قبالة سواحل أندونيسيا

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جاكرتا: ضرب زلزال قوي شدته 6,4 درجات الخميس شرق إندونيسيا قبالة أرخبيل مولوكو، كما أعلن المعهد الأميركي للجيولوجيا، لكن لم يتم الإعلان عن خسائر كبيرة على الفور.

لم يصدر المعهد إنذارا بحدوث تسونامي بعد الزلزال الذي حدد مركزه على بعد حوالى 135 كيلومترا شمال مدينة توبيلو وعلى عمق 106 أمتار. والزلازل الأقل عمقا هي التي تحدث أضرارا بشكل عام.

قالت الوكالة الإندونيسية للجيولوجيا من جهتها إن سكان بلدات عديدة شعروا بالهزة، لكنها لم تشر إلى اضرار أو جرحى.

تقع إندونيسيا الأرخبيل المؤلف من 17 ألف جزيرة على حزام النار في المحيط الهادئ المنطقة الي تشهد نشاطا زلزاليا كثيفا.وأسفر زلزال قوته 6,5 درجات وضرب في أيلول/سبتمبر 2019 أرخبيل مولوكو، عن سقوط نحو عشرين قتيلا.

في 2018، ضرب زلزال عنيف بلغت شدته 7,5 درجات تلاه زلزال في جزيرة سيليبيس، ما أدى إلى تدمير منطقة بالو وتسبب بمقتل أو فقدان أكثر من 4300 شخص.

