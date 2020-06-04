بالصور.. انهيار شرفة عقار في الإسكندرية دون سقوط ضحايا

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:
انهارت شرفة عقار قديم مكون من أربعة طوابق بشارع ملك حفني شرقي الإسكندرية، اليوم الخميس، وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة.
تلقت غرفة عمليات حي المنتزه أول، بلاغًا بسقوط أجزاء من شرفة الطابق الثالث علوي بعقار بشارع 556 متفرع من شارع ملك حفني بحري، وانتقلت وحدة الإزالة والتدخل السريع إلى موقع البلاغ.
ومن جانبه، قال حمدي عبدالعليم شامة، رئيس حي المنتزه أول، إنه جرى رفع أنقاض الشرفة من أسفل العقار، مؤكدًا أن الحادث لم يسفر عن سقوط إصابات.
وأضاف رئيس حي المنتزه أول، أنه جرى وضع حواجز خشبية حول العقار حفاظًا على سلامة المارة والسيارات.
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