تعالج من الفضل الكلوي.. "فاطمة" أول طفلة ضحية لكورونا بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الخميس، وفاة طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، أثناء تلقيها العلاج في المستشفى.

وأكد مصدر طبي بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الطفلة "فاطمة"، 10 سنوات، تقيم بمنطقة الغانمية بمدينة برج البرلس، كانت تعاني من فشل كلوي، وتتلقى العلاج في قسم الكلى بمستشفى كفر الشيخ العام، قبل اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المصدر الطبي، أنه من خلال إجراء التحاليل الطبية لها، وفق متابعة حالتها المرضية بالفشل الكلوي، تبين إصابتها بفيروس كورونا، وعقب ذلك جرى تحويلها إلى مستشفى العزل الصحي بمدينة بلطيم قبل يومين لتلقى العلاج بقسم العناية المركزة، نظرًا لسوء حالتها الصحية، وتوفيت لتأخر حالتها.

وقال المصدر الطبي إنه جاري إنهاء الإجراءات الخاصة بعملية تغسيلها وتكفينها، تمهيدًا لتجهيزها للدفن طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة الخاص بدفن ضحايا فيروس كورونا المستجد، وذلك وسط حراسة أمنية مشدد مساء اليوم الخميس، منعًا لتجمع الأهالي.