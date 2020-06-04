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دولة أخرى تقرر توزيع المال على السكان بدون مقابل

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دخلت سنغافورة في قائمة الدول، التي قررت توزيع الأموال على السكان بدون مقابل وفقا لموقع روسيا اليوم.

وخصصت السلطات هناك، 2.5 مليار دولار لمساعدة المواطنين على خلفية انتشار وباء المستجد.

وقال هنغ سويت كيت نائب رئيس الوزراء وزير المالية، إنه تم تخصيص وتوزيع الحزمة الأولى من المساعدات في أبريل الماضي. وستبدأ عملية توزيع

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الحزمة الثانية، اعتبارا من 18 يونيو، وسيتعلق حجمها بمقدار الدخل المتوسط للمواطنين، وستتراوح بين 300 و600 دولار محلي (14.8 – 29.7 ألف دولار أمريكي).

بالإضافة إلى ذلك، ستحصل العائلات التي لديها طفل واحد على الأقل تحت سن 20 عاما، على 300 دولار

سنغافوري إضافية (14.8 ألف روبل)، وسيتلقى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما أيضا مساعدة بقيمة 100 دولار سنغافوري (4.9 ألف روبل).

وأشارت السلطات إلى أن 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي، (70.3 مليار دولار) خصص لدعم اقتصاد البلاد.

في وقت سابق، أفيد بأن اليابان أطلقت برنامجا لدعم السكان على خلفية أزمة كورونا، وبدأت في دفع الأموال للمواطنين. وسيحصل كل مواطن على إعانات بقيمة 100 ألف ين (حوالي 63.2 ألف روبل).

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