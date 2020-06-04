وزير بريطاني يخضع لعزل ذاتي بعد شعوره بالإعياء خلال كلمته في البرلمان

خضع وزير الدولة البريطاني لشؤون الأعمال، ألوك شارما، لعزل ذاتي كما أجرى اختبارا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعدما شعر بالإعياء خلال كلمته بمجلس العموم البريطاني.
وذكرت صحيفة (الاندبندنت) البريطانية اليوم الخميس أن هناك مخاوف من تعرض شارما للإصابة بفيروسكورونا، والتي سادت بعدما احتج أعضاء في البرلمان البريطاني على قرار يجبرهم علىى حضور الجلسات البرلمانية شخصيا من أجل التصويت، محذرين من أن "هذه هي الطريقة التي تنتشر بها العدوى".
وأوضحت الصحيفة أن شارما كان يتعرق أمام الكاميرا خلال كلمته بمجلس العموم ما أثار مخاوف من احتمالية إصابته بفيروس كورونا.
وحذر أعضاء في البرلمان أمس من إمكانية إغلاق مجلس العموم إذا ثبتت إصابة شارما بالفيروس.
وأشارت الصحيفة إلى أنه يسمح ل50 عضوا فقط في البرلمان بحضور جلسات مجلس العموم في محاولة لمنع تفشي فيروس كورونا.
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