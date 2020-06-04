بعد القرار الأمريكي.. الصين تخفف قيود الرحلات الجوية

قالت الصين، اليوم الخميس، إنها ستسمح لمزيد من الناقلات الجوية الأجنبية بتسيير رحلات إليها، وذلك بعد قليل من منع واشنطن شركات الطيران الصينية من تسيير رحلات إلى الولايات المتحدة بسبب القيود الصينية على نظيراتها الأمريكية.

وقالت إدارة الطيران المدني الصينية في بيان إن شركات الطيران الأجنبية المؤهلة الممنوعة حاليًا من تسيير رحلات إلى الصين سيسمح لها برحلة أسبوعيًا إلى مدينة من اختيارها بدءًا من الثامن من يونيو، بحسب وكالة

"رويترز".ولكل من هونج كونج ومكاو سلطات طيران خاصة بها، وتحددان قواعدهما برغم أنهما جزء من الصين.ومنعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طائرات‭ ‬نقل الركاب الصينية من السفر إلى الولايات المتحدة اعتبارا من 16 يونيو، وذلك للضغط على بكين للسماح للشركات الأمريكية باستئناف الرحلات إليها.كانت إدارة الطيران المدني الصينية قد قالت في أواخر مارس إنه يمكن لشركات الطيران الصينية مواصلة تسيير رحلة ركاب واحدة أسبوعيا على مسار واحد لأي بلد، ولا يجوز لأي شركة تسيير رحلات أكثر مما كانت عليه في 12 من مارس.غير أنه نظرا لأن شركات الطيران الأمريكية كانت قد أوقفت كل رحلاتها بحلول 12 من مارس، فهي لم تتمكن من استئناف الرحلات إلى الصين.وقالت إدارة الطيران المدني الصينية إنه سيُسمح لجميع الشركات بزيادة عدد الرحلات الدولية المرتبطة بالصين إلى اثنتين أسبوعيا إذا لم تظهر أي حالات إصابة بمرض كوفيد-19 بين ركابها القادمين إلى الصين على مدى ثلاثة أسابيع متتالية.