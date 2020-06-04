توجيه اتهامات جنائية إلى 3 عناصر شرطة أمريكيين آخرين في وفاة فلويد

على خلفية المظاهرات المتواصلة، وجه مدعون أمريكيون اتهامات جنائية إلى ثلاثة ضباط شرطة آخرين في قضية مصرع الشاب من ذوي البشرة السمراء جورج فلويد وفقا لموقع روسيا اليوم.
ووجه المدعي العام في ولاية مينيسوتا، كيث
وتم حبس المتهمين الثلاثة مساء أمس.
أما بخصوص الضابط الرابع الذي تسبب بوفاة فلويد، ديريك شوفين، فوجه إليه أليسون تهمة القتل من الدرجة الثانية.
ووجهت إلى شوفين الذي اعتقل الأسبوع الماضي أصلا تهمتا القتل من الدرجة الثالثة والقتل الخطأ من الدرجة الثانية، ولا تزال هاتان التهمتان قائمتين.
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