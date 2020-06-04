توجيه اتهامات جنائية إلى 3 عناصر شرطة أمريكيين آخرين في وفاة فلويد

على خلفية المظاهرات المتواصلة، وجه مدعون أمريكيون اتهامات جنائية إلى ثلاثة ضباط شرطة آخرين في قضية مصرع الشاب من ذوي البشرة السمراء جورج فلويد وفقا لموقع روسيا اليوم.

ووجه المدعي العام في ولاية مينيسوتا، كيث

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أليسون، إلى الضباط الثلاثة الذين حضروا الحادث، توماس لاين وجي كوينغ وتوو ثاو، اتهامات بالتحريض والمساعدة على قتل فلويد الذي توفى في 25 مارس جراء استخدام العنف المفرض بحقه خلال توقيفه.

وتم حبس المتهمين الثلاثة مساء أمس.

أما بخصوص الضابط الرابع الذي تسبب بوفاة فلويد، ديريك شوفين، فوجه إليه أليسون تهمة القتل من الدرجة الثانية.

ووجهت إلى شوفين الذي اعتقل الأسبوع الماضي أصلا تهمتا القتل من الدرجة الثالثة والقتل الخطأ من الدرجة الثانية، ولا تزال هاتان التهمتان قائمتين.