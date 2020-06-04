الكنيست الإسرائيلي يلغي جميع جلساته بعد إصابة أحد أعضائه بكورونا

ألغى الكنيست الإسرائيلي جميع جلسات لجانه وتم إبلاغ 700 موظف بعدم الحضور إلى العمل في المبنى، بعد الإعلان عن إصابة أحد أعضائه بفيروس كورنا وفقا لموقع روسيا اليوم.

وأعلن عضو الكنيست عن "القائمة المشتركة" سامي أبو شحادة أمس الأربعاء، إصابته بفيروس كورونا، مما اضطر الكنيست

إلى تعليق معظم أنشطته الخميس.

ودخل أبو شحادة الحجر الصحي بعد أن تبين تشخيص إصابة سائقه بالفيروس، وفي مقابلة مع هيئة البث العام، قال أبو شحادة إنه خالط آلاف الأشخاص، "ذهبت إلى زيارة لتقديم التعازي

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وكذلك إلى مناسبات عائلية ومظاهرات".

وأضاف، "تواجدت في لجان وفي قاعة الهيئة العامة وفي الكافيتريا".

وذكر موقع "واللا" الإخباري أن عضو الكنيست قام بزيارة عائلة إياد الحلاق، وهو شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة يبلغ من العمر 32 عاما كان قد قتل برصاص الشرطة الإسرائيلية يوم السبت، لتقديم التعازي.

وتسعى السلطات لتحديد الأشخاص الذين خالطهم أبو شحادة خلال تواجده في الكنيست.