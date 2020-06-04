ألغى الكنيست الإسرائيلي جميع جلسات لجانه وتم إبلاغ 700 موظف بعدم الحضور إلى العمل في المبنى، بعد الإعلان عن إصابة أحد أعضائه بفيروس كورنا وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأعلن عضو الكنيست عن "القائمة المشتركة" سامي أبو شحادة أمس الأربعاء، إصابته بفيروس كورونا، مما اضطر الكنيستإلى تعليق معظم أنشطته الخميس.
ودخل أبو شحادة الحجر الصحي بعد أن تبين تشخيص إصابة سائقه بالفيروس، وفي مقابلة مع هيئة البث العام، قال أبو شحادة إنه خالط آلاف الأشخاص، "ذهبت إلى زيارة لتقديم التعازي
وأضاف، "تواجدت في لجان وفي قاعة الهيئة العامة وفي الكافيتريا".
وذكر موقع "واللا" الإخباري أن عضو الكنيست قام بزيارة عائلة إياد الحلاق، وهو شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة يبلغ من العمر 32 عاما كان قد قتل برصاص الشرطة الإسرائيلية يوم السبت، لتقديم التعازي.
وتسعى السلطات لتحديد الأشخاص الذين خالطهم أبو شحادة خلال تواجده في الكنيست.
كانت هذه تفاصيل خبر الكنيست الإسرائيلي يلغي جميع جلساته بعد إصابة أحد أعضائه بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.