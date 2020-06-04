احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
الكويت.. 1472 حالة تعافٍ إضافية
وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة عن شفاء 1473 من المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 17223.
عُمان.. 778 إصابة جديدة
وأعلن وزير الصحة في سلطنة عُمان اليوم الخميس تسجيل 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات إلى 14316.
كما وصل عدد المتعافين من كورونا في سلطنة عمان إلى 3451 حالة، أما الوفيات فبلغت 67 حالة.
فلسطين.. 4 إصابات جديدة
وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، 3 منها في برطعة بمحافظة جنين (وهم أطفال سيدة أعلن أمس عن إصابتها، وأعمارهم 2 و5 و6 سنوات)، إضافةً إلى سيدة تبلغ من العمر 63 عاماً في قطاع غزة. وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 640 حالة.
كما تم تسجيل حالة شفاء واحدة جديدة في فلسطين، ما يرفع حصيلة حالات التعافي من كورونا إلى 532 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا.. ارتفاع حالات التعافي بالكويت وإصابات جديدة في عُمان وفلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.