كورونا.. ارتفاع حالات التعافي بالكويت وإصابات جديدة في عُمان وفلسطين

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

الكويت.. 1472 حالة تعافٍ إضافية

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة عن شفاء 1473 من المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 17223.

عُمان.. 778 إصابة جديدة

وأعلن وزير الصحة في سلطنة عُمان اليوم الخميس تسجيل 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات إلى 14316.

Advertisements

كما وصل عدد المتعافين من كورونا في سلطنة عمان إلى 3451 حالة، أما الوفيات فبلغت 67 حالة.

فلسطين.. 4 إصابات جديدة

وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، 3 منها في برطعة بمحافظة جنين (وهم أطفال سيدة أعلن أمس عن إصابتها، وأعمارهم 2 و5 و6 سنوات)، إضافةً إلى سيدة تبلغ من العمر 63 عاماً في قطاع غزة. وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 640 حالة.

كما تم تسجيل حالة شفاء واحدة جديدة في فلسطين، ما يرفع حصيلة حالات التعافي من كورونا إلى 532 حالة.