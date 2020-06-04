كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر سكان هونج كونج يحتفلون بذكرى تيانانمن بـ"الشموع في كل مكان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خطط السكان في هونج كونج لإضاءة الشموع في جميع أنحاء المدينة يوم الخميس لإحياء ذكرى الحملة الدموية لعام 1989 التي شنتها القوات الصينية في وحول ميدان تيانانمن، متحايلين على الحظر المفروض على التجمع العام المعتاد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

في هونج كونج، تجذب الاحتجاجات السنوية على ضوء الشموع التي أقيمت في متنزه فيكتوريا بالمدينة منذ ثلاثة عقود للاحتفال بالقمع عادةً عشرات الآلاف من الناس. لكن الشرطة قالت هذا الأسبوع، إن التجمهر الجماعي سيشكل تهديدًا للصحة العامة، تمامًا مثلما أبلغت المدينة عن أول حالات الإصابة بفيروس كورونا المنقولة محليًا في غضون أسابيع، كما أوردت وكالة "رويترز".

تم تشجيع أي شخص يخشى رسوم التجمع غير القانونية للاحتفال باليوم على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام هاشتاج #6431truth، مع الإشارة إلى الذكرى 31 مع التاريخ.

وقالت ماليسا تشان، 26 سنة: "عندما تريد السلطات قمعنا، هناك المزيد من الأسباب للتحدث".

حث الاتحاد الأوروبي الصين يوم الأربعاء على السماح للناس في كل من هونج كونج وماكاو، المدينة الأخرى شبه المستقلة، بإحياء ذكرى الحملة، قائلًا، إنها ستكون "إشارة إلى استمرار حماية الحريات الرئيسية."

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ودعت تايوان التي تحكمها ديموقراطيا ومطالبة بكين، حيث تم التخطيط للاحتفالات على مدار اليوم، الصين يوم الأربعاء إلى الاعتذار، وهو دعوة رفضها البر الرئيسي بأنها "هراء".

وكتبت نائبة رئيسة تايوان تساي إنج ون، على صفحتها على فيسبوك: "في الصين، كل عام لديه 364 يومًا فقط؛ أتمنى ألا تختفي مرة أخرى في كل ركن من أركان الأرض. وأتمنى لهونج كونج الخير."

وتضرب الذكرى السنوية في 4 يونيو عصبًا حساسًا بشكل خاص في المدينة شبه المستقلة هذا العام بعد تحرك بكين الشهر الماضي لفرض تشريع للأمن القومي في هونج كونج، والذي يخشى المنتقدون أنه سيسحق الحريات في المركز المالي.

كما يأتي في الوقت الذي عبرت فيه وسائل الإعلام الصينية وبعض مسؤولي بكين عن دعمهم للاحتجاجات عبر الولايات المتحدة ضد وحشية الشرطة. لا يتم الاحتفال بالقمع رسمياً في البر الرئيسي للصين، حيث يكون الموضوع من المحرمات وأي رقابة شديدة على المناقشات.

في بكين، تم تشديد الأمن حول ساحة تيانانمن، وهي منطقة جذب سياحي شهيرة في قلب المدينة، مع وجود شرطة أكثر وضوحًا مما كانت عليه في الأيام العادية.

ودفع ذلك منظمي الوقفة الاحتجاجية إلى دعوة الناس إلى "إشعال الشموع في كل مكان" عبر المدينة بدلاً من ذلك الساعة 8 مساءً (1200 بتوقيت جرينتش) والتزام الصمت لمدة دقيقة بعد ذلك بوقت قصير.