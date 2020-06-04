كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الهند تسجل قفزة في معدل الوفيات الجديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت السلطات الصحية في الهند، اليوم الخميس، ارتفاعا غير مسبوق في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بأكثر من 9.3 ألف حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، مع تسجيل قفزة في معدل الوفيات الجديدة.

كما أعلنت الصحة الهندية، عن تسجيل 9304 إصابات جديدة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال آخر 24 ساعة، مقابل 8.9 ألف إصابة أمس، ليصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم رصدها في البلاد 216919، بما في ذلك 106737 حالة نشطة.

وكانت حصيلة ضحايا الوباء في الهند اليوم تجاوزت عتبة الستة آلاف حالة وفاة وبلغت 6075 شخصا، بتسجيل السلطات الصحية 260 وفاة جديدة ناجمة عن "كوفيد-19"، مقابل 217 وفاة في اليوم السابق.

وحتى الآن، تماثل 104106 أشخاص للشفاء من كورونا في الهند التي تحتل المرتبة السابعة في قائمة الدول الأكثر تضررا بالجائحة من حيث عدد الإصابات.

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بلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا 5،394، ولا يزال صغيرًا مقارنة بالدول الأخرى ذات الأحمال المماثلة للحالات، والتي تقول الحكومة، إن ذلك يرجع جزئيًا إلى أن الإغلاق ساعد في تجنب الارتفاع الكبير في الحالات، مما أتاح للمستشفيات مساحة لعلاج المرضى.

ومع ذلك، هناك مخاوف من أنه إذا استمرت العدوى في الارتفاع خاصة في دلهي ومومباي، فسيتمدد النظام الصحي.

أعلن رئيس وزراء دلهي أرفيند كيجريوال، عن إغلاق حدود المدينة لمنع الناس من جميع أنحاء البلاد من التدفق إلى مستشفياتها لمدة أسبوع.

وقال، إن المدينة بها 9500 سرير لمرضى الفيروس ولكنها ستنفد بسرعة إذا جاء الناس من جميع أنحاء البلاد لتلقي العلاج.