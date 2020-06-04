شكرا لقرائتكم خبر عن قبل حادثة «فلويد» بأيام.. مقطع لشرطي أمريكي يضغط بركبته على عنق شخص من أصول أفريقية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أحيل شرطي في ولاية فلوريدا الأمريكية إلى إجازة إدارية عقب ظهور فيديو تم تسجيله له، كان قد ظهر فيه جاثيا بركبته على عنق رجل أسود.
وحاول الشرطي الذي يدعى “مارتينيز”، التابع لإدارة شرطة مدينة ساراسوتا، بالتحكم برجل يدعى باتريك كارول، عن طريق وضع ركبته على عنقه خلال اعتقاله يوم 18 مايو الماضي، وهذا قبل حوالي أسبوع من مقتل جورج فلويد بالطريقة ذاتها على يد رجل شرطة في ولاية مينيسوتا.
وأكدت المتحدثة باسم شرطة ساراسوتا، جينيفيف جدج، لصحيفة “ديلي ميل”، أن الشرطي المذكور في إجازة إدارية الآن، رافضة الكشف عن اسمه الأول حفاظا على سلامة الضابط، وقالت إن الشرطة تلقت مقاطع فيديو التقطها مارة، يوم الثلاثاء الماضي.
ويظهر على مقطع الفيديو الذي التقطته مروحية تابعة للشرطة مواجهة بين عنصرين من شرطة المدينة وكارول البالغ من العمر 27 عاما، والذي كان مطلوبا كمشتبه به لأسباب مرتبطة بالعنف المنزلي.
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