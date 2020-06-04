قبل حادثة «فلويد» بأيام.. مقطع لشرطي أمريكي يضغط بركبته على عنق شخص من أصول أفريقية

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أحيل شرطي في ولاية فلوريدا الأمريكية إلى إجازة إدارية عقب ظهور فيديو تم تسجيله له، كان قد ظهر فيه جاثيا بركبته على عنق رجل أسود. Advertisements

وحاول الشرطي الذي يدعى “مارتينيز”، التابع لإدارة شرطة مدينة ساراسوتا، بالتحكم برجل يدعى باتريك كارول، عن طريق وضع ركبته على عنقه خلال اعتقاله يوم 18 مايو الماضي، وهذا قبل حوالي أسبوع من مقتل جورج فلويد بالطريقة ذاتها على يد رجل شرطة في ولاية مينيسوتا.

وأكدت المتحدثة باسم شرطة ساراسوتا، جينيفيف جدج، لصحيفة “ديلي ميل”، أن الشرطي المذكور في إجازة إدارية الآن، رافضة الكشف عن اسمه الأول حفاظا على سلامة الضابط، وقالت إن الشرطة تلقت مقاطع فيديو التقطها مارة، يوم الثلاثاء الماضي.