بالصور.. احباط تهريب مارسيدس وبي ام دبليو وسورينتو في العراق

افاد مصدر في هيئة الجمارك، الخميس، بانه تم احباط تهريب ثلاث سيارات في العراق. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تم ضبط حاوية تحتوي على سيارات دون الموديل في مركز جمرك ام قصر الشمالي رصيف ٢٠ عدد ثلاث سيارات لغرض تهريبها". واضاف ان "السيارات هي نوع مرسيدس وبي ام دبليو وكيا سورينتو". Advertisements

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