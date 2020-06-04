خمس شركات تستدعي نحو 120 ألف مركبة

ذكرت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية الجنوبية اليوم الخميس أن "هيونداي موتور" و"مرسيدس بنز" و3 شركات أخرى ستستدعي طواعية حوالي 120 ألف سيارة لإصلاح الأجزاء المعيبة.
وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية نقلاً عن الوزارة أن "هيونداي موتور" و"أودي كوريا" و"مرسيدس بنز كوريا" و"بورش كوريا" و"كيهونغ إنترناشونال المحدودة" التي تستورد سيارات "ماكلارين" الرياضية، تستدعي 116,710 وحدات بسبب الأجزاء المعيبة.
وأوضحت أن المشاكل تشتمل على خلل في نظام الثبات الإلكتروني في سيارة "سنتافي" لـ هيونداي موتور، ونظام قفل الباب الخلفي الخاطئ في سيارة "AMG G63" لـ مرسيدس بنز.
وبدأت هيونداي وأودي ومرسيدس بنز ومستورد ماكلارين بالفعل خدمات الإصلاح والاستبدال، وستبدأ بورشه في تقديم الخدمات يوم الاثنين.
وقالت الوزارة إن أصحاب المركبات يمكنهم زيارة مراكز الإصلاح والخدمة المعينة لاستبدال الأجزاء مجانا.
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