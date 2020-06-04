خمس شركات تستدعي نحو 120 ألف مركبة

وهذا هو الأحدث في سلسلة الاستدعاءات من قبل شركات صناعة السيارات العاملة في كوريا الجنوبية والمستوردين للمركبات بسبب مشاكل في مكونات المركبات التي يبيعوها.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية نقلاً عن الوزارة أن "هيونداي موتور" و"أودي كوريا" و"مرسيدس بنز كوريا" و"بورش كوريا" و"كيهونغ إنترناشونال المحدودة" التي تستورد سيارات "ماكلارين" الرياضية، تستدعي 116,710 وحدات بسبب الأجزاء المعيبة.



وأوضحت أن المشاكل تشتمل على خلل في نظام الثبات الإلكتروني في سيارة "سنتافي" لـ هيونداي موتور، ونظام قفل الباب الخلفي الخاطئ في سيارة "AMG G63" لـ مرسيدس بنز.

وبدأت هيونداي وأودي ومرسيدس بنز ومستورد ماكلارين بالفعل خدمات الإصلاح والاستبدال، وستبدأ بورشه في تقديم الخدمات يوم الاثنين.

وقالت الوزارة إن أصحاب المركبات يمكنهم زيارة مراكز الإصلاح والخدمة المعينة لاستبدال الأجزاء مجانا.