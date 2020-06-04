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خمس شركات تستدعي نحو 120 ألف مركبة

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ذكرت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية الجنوبية اليوم الخميس أن "هيونداي موتور" و"مرسيدس بنز" و3 شركات أخرى ستستدعي طواعية حوالي 120 ألف سيارة لإصلاح الأجزاء المعيبة.
وهذا هو الأحدث في سلسلة الاستدعاءات من قبل شركات صناعة السيارات العاملة في كوريا الجنوبية والمستوردين للمركبات بسبب مشاكل في مكونات المركبات التي يبيعوها.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية نقلاً عن الوزارة أن "هيونداي موتور" و"أودي كوريا" و"مرسيدس بنز كوريا" و"بورش كوريا" و"كيهونغ إنترناشونال المحدودة" التي تستورد سيارات "ماكلارين" ، تستدعي 116,710 وحدات بسبب الأجزاء المعيبة.


وأوضحت أن المشاكل تشتمل على خلل في نظام الثبات الإلكتروني في سيارة "سنتافي" لـ هيونداي موتور، ونظام قفل الباب الخلفي الخاطئ في سيارة "AMG G63" لـ مرسيدس بنز.

وبدأت هيونداي وأودي ومرسيدس بنز ومستورد ماكلارين بالفعل خدمات الإصلاح والاستبدال، وستبدأ بورشه في تقديم الخدمات يوم الاثنين.

وقالت الوزارة إن أصحاب المركبات يمكنهم زيارة مراكز الإصلاح والخدمة المعينة لاستبدال الأجزاء مجانا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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