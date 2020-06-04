محمد هنيدي يعلق على تصريحات منسوبه له بشأن العراق

علق الممثل المصري محمد هنيدي على تصريحات اعتبرت مسيئة للكويت منسوبة له، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". ورد هنيدي على تغريدة منسوبة له بحساب يحمل نفس اسمه وصورته على تويتر جاء بها "ما تلموا المحافظة 19 بتاعتكم بقى يا عراقيين". واثارت هذه التغريدة غضبا واسعا وتداولها عدد من مستخدمي تويتر وشنوا هجوما كبيرا على هنيدي. Advertisements فعلق هنيدي على حسابه الرسمي الموثق على تويتر بالقول: "التويتة مفبركة ومش محتاج كل يوم انفي تويتة.. كان ممكن تدخل وتشوف حسابي". وتأتي هذه التغريدة في إطار موجة من الغضب لدى عدد من مستخدمي تويتر في مصر، بعد فيديو اعتبر مسيء للمصريين نشرته فتاة كويتية تهاجم فيه المصريين العاملين في بلدها.

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