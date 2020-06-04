تكنولوجيا جديدة تسهّل عملية الاستجابة أثناء الكوارث الطبيعية

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ستعمل المنصة التي أنشأتها شركة أميركية على تبسيط طريقة التحكم في الأقمار الاصطناعية حول العالم.
يوجد حاليًا أكثر من 2000 قمر اصطناعي يدور حول الأرض، وسيزداد هذا العدد مع قيام الشركات الخاصة بإطلاق الأقمار الاصطناعية الخاصة بها. ومع دخول المزيد من الأقمار الاصطناعية من القطاعين العام والخاص إلى الغلاف الجوي للأرض، تزداد الحاجة إلى اتصالات أسرع، خاصة أثناء الأزمات.
يقوم نظام ’تعزيز المركبات الذكية الفائقة التطور‘ بدمج منصات الاتصال الموجودة مسبقًا في منصة أساسية واحدة يمكن تشغيلها عن بُعد بواسطة الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية بدلا من غرفة التحكم.
كما أن منصة ’تعزيز المركبات الذكية الفائقة التطور‘ يمكنها أيضًا إنشاء خرائط حرارية للنشاط عقب حالة طوارئ في أي مكان في العالم، باستخدام بيانات من وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية (FEMA) والخلاصات الواردة من تويتر.
وأوضح لام، “إننا عندما نرى طفرات في النشاط، يمكننا أن نقترح تكليف المشغلين بهذه المناطق، وبالتالي تسريع التصوير ليتراوح ما بين عدد من الساعات إلى أيام.”
وقد أعلنت القوات الجوية الأميركية ومركز أنظمة الفضاء والصواريخ في لوس أنجلس بالفعل عن التزامهما باستخدام التكنولوجيا في المهام القادمة، وفقًا لشركة هايبرجاينت، التي ستنضم إلى صفوف الشركات الخاصة مثل بوينغ وسبيس إكس اللتين تساعدان وكالة ناسا في بعثات الأقمار الاصطناعية.
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