وزير الدفاع في الانبار لتوضيح تصريحاته الاخيرة

أفاد مصدر محلي في محافظة الانبار، اليوم الخميس، بأن وزير الدفاع جمعة عناد وصل الى المحافظة، مشيراً الى أن زيارة الوزير تأتي لتوضيح ملابسات تصريحاته الاخيرة بشأن نشأة تنظيم "داعش".
وأوضح أن "وزير التخطيط خالد بتال كتن برفقة وزير الدفاع"، مشيرا الى أن كلا من "عضو مجلس النواب عادل المحلاوي ، وعضو مجلس الانبار فالح العيساوي، وقائد شرطة الانبار الفريق هادي رزيج، وقائد عمليات الانبار اللواء الركن ناصر الغنام، كانوا في استقبال وزير الدفاع لدى وصوله المحافظة".
وكان وزير الدفاع جمعة عناد قال في وقت سابق خلال مقابلة تلفزيونية ما نصه إن "تنظيم داعش تنظيم سني متطرف ونشأ 80% منه في المناطق الغربية والشمالية وتحديداً المحافظات التي سقطت بيد داعش وتحليلي كقائد عسكري ومقاتل في الميدان وهم اختاروا المناطق القريبة من أهلهم ليحصوا على إسناد ".
واثار التصريح ردود فعل غاضبة، من قبل نواب واهالي تلك المحافظات، مادفع بالوزير الى اصدار توضيح حول ملابسات التصريح، داعيا وسائل الاعلام الى توخي الدقة.
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