الكشف عن اسماء الوفد التفاوضي في الحوار الاستراتيجي مع واشنطن

كشف الخبير الأمني هشام الهاشمي، الخميس، عن اسماء الوفد التفاوضي الذي سيمثل العراق في الحوار الاستراتيجي المرتقب بين بغداد وواشنطن.
وذكر الهاشمي عبر "تويتر" أن "الفريق المفاوض العراقي مع الجانب الأمريكي يوم 10 حزيران دون درجة الوزير، ويتكون من 21 مفاوضا في اختصاصات السياسة والعلاقات الدولية والعسكرية والمالية والتعليم".
وأشار الهاشمي إلى أن الفريق يضم "خمسة أسماء ماهرة بالتفاوض، هي عبد الكريم هاشم، حارث حسن، لقمان الفيلي، فريد ياسين، حامد خلف"، مضيفا أن الحوار سيجري "عبر دائرة متلفزة مغلقة".
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