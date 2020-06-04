أوباما يرحب بـ"تغير عقلية" المتظاهرين الأمريكيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عن تفاؤله في إمكانية أن تؤدي الاحتجاجات التي تشهدها بلاده حاليا على خلفية مقتل رجل أسود على يد الشرطة، إلى إصلاحات، مرحبا بتغيير عقلية المتظاهرين.

وفي مؤتمر عبر الفيديو مع نشطاء، قال سلف ترامب "من المهم جدًا بالنسبة لنا أن ننتهز هذه الفرصة على صعيد المجتمع والدولة، وأن نستخدم ذلك للتأثير في نهاية المطاف".





وفي حديثه هذا كان أوباما يشير إلى آلاف الأشخاص الذين خرجوا إلى الشوارع للتنديد بـ"وحشية الشرطة والعنصرية وعدم المساواة الاجتماعية"، بعد مقتل جورج فلويد، الأسبوع الماضي،



وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها أوباما عن وفاة فلويد أمام الكاميرا، عبر خدمة مؤتمرات الفيديو، إذ اكتفى خلال الأيام الأخيرة بالتعليق عبر الكتابة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي مؤتمره الأخير، لفت أوباما إلى أن الاحتجاجات الحالية ترسم "صورة أكثر تمثيلا لأمريكا".

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وقال "إنه احتجاج سلمي (من الذين) شعروا بالتحرك لفعل شيء ما بسبب الظلم الذي شهدوه. لم يكن هذا موجودا في الستينيات، هذا نوع من الترتيب الواسع".

وأضاف "يجري الآن تغيير في العقلية ووعي أكبر بأنه يمكننا القيام بشيء أفضل".

وأشار أوباما (58 عاما) إلى أن الشباب بشكل خاص كانوا حاضرين، ويمكن لدوافعهم أن تؤدي إلى تغيير أعمق.

ومتوجها إلى الشباب السود الذي اعتبر أنهم كانوا شهودا أو ضحايا العنف: "أريدكم أن تعلموا أنكم مهمون، أريدكم أن تعلموا أن حياتكم مهمة، وأحلامكم مهمة"،

كما توجه الرئيس السابق إلى المسؤولين المحليين المنتخبين قائلا "أحث كل رئيس بلدية في هذا البلد على مراجعة سياسته بشأن استخدام القوة مع أفراد مجتمعهم والالتزام بالمساءلة عن الإصلاحات الموعودة".

ودعا أول رئيس أسود للولايات المتحدة إلى التعاون بين الأفراد "لتغيير أمريكا" ومساعدتها على التوافق مع قيمها.

