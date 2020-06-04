فيديو.. أسترالي يطرد رئيس الوزراء من حديقة منزله

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لاقى مقطع فيديو لمواطن أسترالي، الخميس، يقاطع رئيس الوزراء، سكوت موريسون، خلال مؤتمر صحفي يبث على الهواء ويأمره بالابتعاد عن عشب منزله، تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي.



وتوجه موريسون لزيارة جوجونج، وهي ضاحية تقع على مشارف كانبرا، للإعلان عن منح نقدية بقيمة 25000 دولار أسترالي (17 ألف دولار أمريكي) لتجديد المنازل والبناء السكني، ضمن الحزمة الاقتصادية لمواجهة جائحة كورونا، وذلك قبل انتخابات تكميلية محلية مقررة الشهر القادم.

وكان موريسون يقول :"عشرة آلاف أسترالي ..."، عندما قاطع صوت غاضب المؤتمر الصحفي الذي كان يتم بثه مباشرة على شاشة التلفزيون.

وقال صاحب منزل في المنطقة :"ابتعدوا جميعا عن العشب، من فضلكم. هيا".

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ورد رئيس الوزراء عليه بصورة مرتبكة :"بالتأكيد. دعونا نبتعد من هناك".

واستدرك الرجل المحلي :"مرحبا يا رفاق، لقد أعدت نثر البذور للتو ... آسف، يا صديقي".

وأجابه موريسون :"كل شيء على ما يرام".

وبعد ذلك تحدث موريسون عن الفرص المتاحة للعمال بهذا المشروع ، حيث سيبحث المزيد من ملاك المنازل عن عمال لترميم منازلهم أو بناء منازل جديدة وسط تأثير جائحة كورونا.

وتنطبق المنح النقدية فقط على المشاريع التي تزيد قيمتها على 150 ألف دولار. وتبلغ قيمة الحزمة 688 مليون دولار ومن المرجح أن توفر حوالي 140 ألف فرصة عمل.