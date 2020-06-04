صحيفة إماراتية: وباء "كوفيد19" فرض على العالم أجمع قوانين جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 يونيو 2020

الخليج 365 - متابعات:

قالت صحيفة إماراتية، ان وباء "كوفيد19" فرض على العالم أجمع قوانين جديدة وعادات باتت من التزامات الجميع سواء المجتمعات أو الأفراد، وسلط الضوء على القطاعات الأكثر أهمية في كل دولة وهي الصحة والتعليم والغذاء.



وأضافت صحيفة "الوطن" الإماراتية الصادرة اليوم الخميس تابعها "الخليج 365"، لأن الوباء الخطير العابر للحدود قد فتح العيون على مخاوف يمكن أن تفاجئ العالم بدون إنذار وبالتالي فلن تكون بمنأى عن المآسي إلا الدول التي تستعد جيداً وتجيد الاستثمار سواء في كوادرها البشرية أو البنية التحتية، ومن هنا فالوضع الاقتصادي في كل دولة لا يحتمل الضعف.

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وتساءلت إلى أي مدى يمكن الاستعداد في ظل وجود أزمات كثيرة عالقة تترواح مدتها بين سنوات وعقود؟، وتنعكس على كافة مناحي الحياة في مكان وجودها من حيث الأمن والصحة والاستقرار وغير ذلك، وفوق كل هذا تداعيات الجائحة الوبائية التي فاقمت المعاناة والويلات وبددت الآمال في الكثير من الدول بضوء في آخر النفق.

وخلصت الى ان العالم يتغير بسرعة ولابد من امتلاك مقومات المرونة في التكيف والتعامل مع المستجدات أياً كانت وما تفرضه من تحديات، أما انتهاج أساليب قديمة عفا عليها الزمن فلن ينتج إلا المزيد من صرخات المعاناة التي تأثر منها الكثير بشكل محزن في عدد من الدول والتي لن تسمح بأي نهضة حقيقية أو تنمية تواكب متطلبات العصر.