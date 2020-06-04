الزعتر: الاتهامات للغنوشي بالعمالة لتركيا وقطر أربكت حسابات الإخوان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي خالد الزعتر، إن الاتهامات التي تطال الإخواني راشد الغنوشي من قبل البرلمان التونسي بالعمالة لـتركيا وقطر، أربكت الحسابات القطرية والتركية التي تبحث عن موطئ قدم في #تونس عبر الإخوان.

وأضاف الزعتر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: لاشك أن ذلك سيلقي بظلاله على العلاقة التونسية مع قطر وتركيا.

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وفي وقت سابق اليوم، قال عضو مجلس النواب التونسي طارق الفتيتي، الخميس، أن راشد الغنوشي رئيس البرلمان أخطأ عندما اتصل برئيسي تركيا رجب طيب أردوغان وما تسمى حكومة الوفاق فائز السراج، مطالباً إياه الاعتراف بذلك.

ووجه النائب الفتيتي، خلال جلسة مساءلة رئيس البرلمان التونسي، حديثه للغنوشي، قائلا: "لقد أخطأت عندما قلت رئيس مجلس نواب الشعب يهنئ حكومة السراج باستعادة قاعدة الوطية".

وتابع: "ليس من حق رئيس مجلس النواب أن يتحدث باسم المجلس دون استشارته".

وعبر عن سعادته بمساءلة رئيس مجلس النواب "لأن هذا يثبت أن تونس الجديدة لا أحد فيها فوق المساءلة"