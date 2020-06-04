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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. دولة الإمارات ترسل طائرة مساعدات إلى كوبا لمكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أرسلت دولة الإمارات، الخميس، طائرة مساعدات تحتوي على 8 أطنان من الإمدادات الطبية إلى كوبا، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن هذه المساعدات سيستفيد منها 8 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.
وقال بدر عبدالله سعيد المطروشي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كوبا: "أقامت دولة الإمارات وكوبا علاقات قوية في السنوات الأخيرة".
وأضاف أن هذه المساعدات تأتي في إطار التعاون بين البلدين في التغلب على أزمة "كوفيد-19" لتثبت قيادة الدولة تضامنها مع كوبا من خلال دعمها للعاملين في الخطوط الأمامية الذين يعملون بكل تفان في مكافحة الفيروس.
الجدير بالذكر أن مساعدات دولة الإمارات لكوبا خلال السنوات الخمس الماضية بلغت أكثر من 47 مليون درهم.
وقد قدمت دولة الإمارات حتى اليوم أكثر من 708 أطنان من المساعدات لأكثر من 62 دولة، استفاد منها نحو 708 ألاف من المهنيين الطبيين.
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