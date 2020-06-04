شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 40 مصابا بينهم تلاميذ في هجوم على مدرسة ابتدائية بالصين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 أصيب أكثر من 40 من التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس في مدرسة ابتدائية بجنوب الصين جراء هجوم بسكين صباح الخميس.

وبحسب صحيفة جلوبال تايمز الصينية فإن الهجوم حدث في مدرسة بمدينة ووتشو بمنطقة جوانجشي التي تتمتع بحكم ذاتي. Advertisements بدورها، ذكرت بوابة ذا بيبر الإخبارية أن منفذ الهجوم رجل يبلغ من العمر 50 عاما. وتبين أن منفذ الهجوم هو أحد حراس أمن المدرسة الابتدائية، حيث تحتجزه الشرطة حاليا. وأكدت السلطات أنها تركز حالياً على علاج التلاميذ المصابين وأعضاء هيئة التدريس. وأشارت إلى أن السلطات الأمنية في منطقة جوانجشي ستكشف مزيداً من التفاصيل حول الحادث.

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