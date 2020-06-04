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40 مصابا بينهم تلاميذ في هجوم على مدرسة ابتدائية بالصين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 يونيو 2020

40 مصابا بينهم تلاميذ في هجوم على مدرسة ابتدائية بالصين

متابعات_ الخليج 365

أصيب أكثر من 40 من التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس في مدرسة ابتدائية بجنوب الصين جراء هجوم بسكين صباح الخميس.

 

وبحسب صحيفة جلوبال تايمز الصينية فإن الهجوم حدث في مدرسة بمدينة ووتشو بمنطقة جوانجشي التي تتمتع بحكم ذاتي.

 

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بدورها، ذكرت بوابة ذا بيبر الإخبارية أن منفذ الهجوم رجل يبلغ من العمر 50 عاما.

 

وتبين أن منفذ الهجوم هو أحد حراس أمن المدرسة الابتدائية، حيث تحتجزه الشرطة حاليا.

 

وأكدت السلطات أنها تركز حالياً على علاج التلاميذ المصابين وأعضاء هيئة التدريس.

 

وأشارت إلى أن السلطات الأمنية في منطقة جوانجشي ستكشف مزيداً من التفاصيل حول الحادث.

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