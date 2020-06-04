شكرا لقرائتكم العراق.. تحذيرات من انهيار النظام الصحي بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الخميس، إن مسؤولا كبيرا بوزارة الصحة يحذر من انهيار النظام الصحي في العراق بسبب كورونا.

ونقلت الوكالة عن مدير عام دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير، قوله " إن النظام الصحي حاليا تحت السيطرة لكنْ لدينا تخوف من تزايد أعداد الإصابات بشكل تصاعدي يوميا.. الأيام المقبلة ستشهد تضاعف أعداد الإصابات بما ينذر بانهيار النظام الصحي وعدم القدرة على استيعابها".

Advertisements

من عملية الكشف عن درجة حرارة الجسم

وأردف المسؤول أن الفرق الوزارية المشكلة لمتابعة إجراءات الحظر لم تجد أي آثار للحظر الشامل في المناطق ذات الإصابات العالية، لافتا إلى أن المواطنين في المناطق الشعبية غير ملتزمين بإجراءات الحظر.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، الثلاثاء، تسجيل 519 إصابة جديدة و20 حالة وفاة ما يمثل ارتفاعا قياسيا للحالات على أساس يومي منذ بدء التفشي في البلاد.

وتمثل هذه الحصيلة اليومية أكبر عدد للإصابات الجديدة بالفيروس منذ ظهور التفشي في العراق.